Украина заговорила о «неприемлемости» Минска

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на данном этапе вопроса о поездке в Минск для проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по Донбассу в повестке дня нет, и не исключил возможности переноса переговорной площадки в другую страну.

Об этом он заявил в интервью ВВС и добавил, что отношение Беларуси к Украине ухудшается.

«От Минска в минской группе сейчас есть только название, поскольку все переговоры проходят онлайн, все к этому привыкли», — сказал Дмитрий Кулеба и добавил: «Мы никогда не исключали возможность переноса переговоров из Минска. Мы понимаем, что чем более недружественными будут действия или заявления Беларуси по Украине, чем сильнее становятся позиции России в Беларуси, тем более неприемлемым становится Минск как место для физических встреч».

Фото из Википедии, автор User 699.

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