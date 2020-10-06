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Украина

Зеленский продлил мораторий на изъятие имущества у кредитных заемщиков-должников

15:31 6 октября 2020
дом

В Украине продлили мораторий на изъятие имущества у граждан за долги по валютным кредитам. Президент подписал закон, в прошлом месяце принятый Радой. Мораторий касается тех квартир и домов, в которых заемщики постоянно проживает и которые являются их единственным жильем. Также нельзя будет отобрать недостроенное жилье за просроченный валютный кредит.

Мораторий действует с 2014 года. В последней редакции было решено продлить запрет еще на шесть месяцев — до 21 апреля 2021 года. Изначально было предложение оставить в силе мораторий до 2022 года, но этот закон был ветирован.

Напомним, временный запрет на изъятие банками жилья за долги по кредитам было решено ввести, учитывая обесценивание гривни с 2008 года. Также было принято во внимание, что многие заемщики сильно потеряли финансово из-за введенного весной антикоронавирусного карантина.

Фото pixabay.com

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