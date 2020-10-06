Убийство Шеремета: суд отклонил апелляцию защиты на продление ареста Антоненко
Апелляционный суд Киева оставил под стражей фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко — «Риффмастер» останется за решеткой до 23 октября.
Как сообщает «Громадське», адвокаты просили отпустить Антоненко, находящегося под стражей с осени 2019 года, под залог или домашний арест. Однако суд не поддержал апелляцию на решение Шевченковского суда о продлении срока содержания Андрея Антоненко под стражей.
Присутні у залі суду скандують «Ганьба!», «Свободу Ріффмастєру!» pic.twitter.com/E2C7Aus2zV— Громадське радіо (@HromadskeRadio) October 6, 2020
Изображение Sang Hyun Cho с сайта Pixabay.19
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