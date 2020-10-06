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Украина

Убийство Шеремета: суд отклонил апелляцию защиты на продление ареста Антоненко

17:43 6 октября 2020
Фемида

Апелляционный суд Киева оставил под стражей фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко — «Риффмастер» останется за решеткой до 23 октября.

Как сообщает «Громадське», адвокаты просили отпустить Антоненко, находящегося под стражей с осени 2019 года, под залог или домашний арест. Однако суд не поддержал апелляцию на решение Шевченковского суда о продлении срока содержания Андрея Антоненко под стражей.

Изображение Sang Hyun Cho с сайта Pixabay.

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