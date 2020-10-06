Киевлян предупредили о мощном ливне 7 октября: куда обращаться в случае подтопления

В Киеве в среду, 7 октября, ожидаются значительные осадки, сообщают в горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

В местах возможных подтоплений будет дежурить спецтехника «Киевавтодора». Для устранения последствий непогоды подготовлены 72 единицы спецтехники и спецсредств. Киевлян просят в случае подтопления участков обращаться на круглосуточный телефон горячей линии: 284−74−19.

В то же время специалисты напоминают, чтобы водители не парковались под деревьями во время дождя: опасными могут оказаться упавшие ветки. Тем, кто находится за рулем, следует сбросить скорость: неспешная езда позволит быстрее отреагировать при аварийной ситуации и вовремя затормозить, преодолеть глубокие лужи и не потерять управления.

Прохожим также советуют: если ливень застал на улице, то по возможности нужно обходить большие деревья.

«ФАКТЫ» уже сообщали, что новый атмосферный фронт принесет дожди. А о прогнозе народного синоптика Леонида Горбаня читайте в статье «ФАКТОВ» «Как поменяется погода в октябре: синоптики дали прогноз по Украине».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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