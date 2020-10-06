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Украина

"Дело Шеремета": силовики жестко разобрались со сторонниками Антоненко, не выпускавшими автозак

19:12 6 октября 2020
автозак

В Киеве сторонники Андрея Антоненко (Риффмастера) попытались не выпустить с территории суда автозак с подследственным. Очевидцы событий опубликовали в соцсетях фото и видео происходившего под судом. Есть пострадавшие в стычках с полицией.

Андрей Антоненко был арестован еще в 2019 году как подозреваемый в причастности к убийству Павла Шеремета. 6 октября адвокаты Риффмастера пытались оспорить арест в апелляции. Суд отказал защитникам, Антоненко останется в СИЗО как минимум до 23 октября.

После того, как решение суда было оглашено, под зданием возникли стычки активистов с полицией.

Видео содержит нецензурную лексику

К суду пришлось вызвать скорую помощь, поскольку несколько человек получили травмы.

суд

Видео столкновений приводит «Громадське». Оператору удалось заснять момент, как одного из участников акции грубо швыряют на асфальт.

Видео содержит нецензурную лексику

Напомним, по подозрению в причастности к убийству Шеремета были арестованы трое: музыкант Андрей Антоненко (Риффмастер), врач-хирург Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Под стражей остается только Антоненко, остальным смягчили меру пресечения. Решено, что дело будет слушаться в суде присяжными.

Фото Тетяна Юзепчук

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