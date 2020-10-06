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Украина

Минкульт готовится объявить борщ культурным наследием украинцев

22:47 6 октября 2020
борщ

Рецепт украинского борща рекомендовано включить в национальный перечень нематериального культурного наследия Украины. Об этом сообщило Министерство культуры. В дальнейшем борщ может попасть и на более высокий уровень — в список нематериального культурного наследия человечества, составляемый ЮНЕСКО.

Идея популяризовать борщ на украинском и международном уровне принадлежит организации «Институт культуры Украины» и ее главе, кулинарному эксперту Евгению Клопотенко.

«Эта инициатива у меня появилась год назад. Я собрал единомышленников: фольклористов, историков, аналитиков, людей, имеющих отношение к культурному наследию. Мы объединились в общественную организацию и прошли нелегкий процедурный путь. И сегодня борщ уже в списке», — рассказал Клопотенко.

Участники организации отметили, что борщ — это первый случай, когда в список культурного наследия вносится не региональная традиция, а нечто, объединяющее Украину. Среди рецептов, которые записали эксперты во время всеукраинской экспедиции, были черный волынский борщ, полесский и коростеневский борщи, легкий борщ из Киевской области.

Напомним, рестораторы в интервью «ФАКТАМ» рассказали, как готовить постный борщ, Рождественский борщ, зеленый борщ с щавелем. В число любимых блюд принцессы Дианы также входил борщ на курином бульоне.

Фото pixabay.com

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