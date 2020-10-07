Открытие бизнеса за 15 минут и регистрация новорожденного онлайн: новые услуги в Украине

Похоже, правительство решило напомнить, что Украина стремится стать неотъемлемой частью современного цифрового мира, что особо важно в условиях пандемии коронавируса. Поэтому государство продолжает наращивать мощности электронных сервисов, доступных гражданам в рамках правительственного проекта «Дія» («Держава в смартфоні»). На днях Министерство цифровой трансформации Украины провело онлайн-мероприятие со множеством анонсов новых цифровых продуктов в рамках проекта «Дія», включающего в себя мобильное приложение и соответствующий сайт с онлайн-услугами. В министерстве обещают, что функционал проекта будет постоянно наращиваться.

«В 2021 году начнется новая эпоха, без бумаг, — заявил на презентации президент Украины Владимир Зеленский. — Ни одно госучреждение не сможет требовать от украинцев бумажек, „витягів“, справок. Уже сегодня приложением „Дія“ пользуются 5 миллионов людей, и этот процесс необратим».

В частности, в приложении «Дія» 2.0 появился доступ к следующим электронным документам:

номер налогоплательщика (РНОКПП);

справка переселенца;

свидетельство о рождении ребенка (можно добавить документы, выданные с 2004-го по 2019 год):

электронная прописка в паспортах и свидетельстве о рождении.

В приложении «Дія» 2.0 теперь есть такие услуги:

возможность делиться цифровыми копиями документов для получения услуг, включая передачу права управления автомобилем другому человеку;

оплата штрафов нарушения ПДД (фото- и видеофиксация);

оплата задолженности по исполнительному документу.

Кроме того, на сайте «Дія» появилось множество других новых услуг. Так, проект «еМалятко» теперь работает полностью в онлайн-режиме. Напомним, это комплексная государственная услуга по оформлению пакета документов для новорожденных. Вместо посещения 37 учреждений, можно самостоятельно заполнить одно заявление на сайте «Дія» и получить все базовые услуги, связанные с рождением ребенка, а именно:

государственная регистрация рождения ребенка;

регистрация места его проживания;

назначение государственных выплат при рождении ребенка;

внесение сведений о ребенке в электронную систему здравоохранения;

внесение сведений о ребенке в реестр налогоплательщиков;

определения происхождения ребенка, рожденного вне брака;

определение принадлежности новорожденного ребенка к гражданству Украины;

внесение информации о новорожденном ребенке в Единый государственный демографический реестр с присвоением уникального номера записи в нем;

выдача удостоверений родителям многодетных семей и назначение помощи детям, которые воспитываются в многодетных семьях, и ряд других услуг;

регистрация места проживания (прописка) ребенка (пока доступно только в Киеве и Харькове).

Также заработали новые услуги для бизнеса:

обновленные услуги регистрации и изменения ФОП (теперь бизнес можно открыть всего за 15 минут);

регистрация ООО на основании модельного устава занимает 20 минут на подачу заявления;

изменение деятельности ООО на основании модельного устава занимает 10 минут.

«Цифровизация освободит миллионы часов, которые украинцы тратят на просиживание в очередях за очередной бумажкой, — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. — Использование цифровых технологий ускоряет развитие бизнеса в два-три раза, поэтому для Украины это выбор: мы должны ускориться и догнать в развитии цивилизованные страны».

Стоит напомнить, что в столице для горожан запустили дистанционное обучение, которое основано на пользовании действующими муниципальными сервисами. Киевлян научат оплачивать онлайн коммунальные услуги, передавать показания квартирных счетчиков, оформлять обращение через Skype или Facebook, эффективно управлять и создавать общество совладельцев многоэтажных домов (ОСМД). Также специалисты расскажут об отношениях с поставщиками услуг и о сфере ЖКХ.

Фото Pixabay

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