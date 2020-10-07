Ведущую «1+1» порадовало пожелание смерти совладельцу канала

Новость о том, что оппозиционный политик и совладелец телеканала «1+1» Виктор Медведчук, съездивший в гости к хозяину Кремля Владимиру Путину, сообщил о вакцинации российским препаратом против COVID-19, вызвала бурную реакцию в соцсетях.

Так, дискуссия развернулась под постом журналистки Татьяны Даниленко, которая на своей страничке в Facebook пошутила о вакцинации, упомянув отравляющее вещество «Новичок», которым в свое время был отравлен российский экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, и следы которого обнаружили в организме оппозиционера Алексея Навального: «Новости зазеркалья. Виктор Медведчук с женой привились вакциной «Новичок» (это слово зачеркнуто) «Спутник -V…»

Один из самых рейтинговых комментариев «Кабздон, Гиви и Моторола с нетерпением заждались» авторства «свободовца» Игоря Мирошниченко.

Отметилась в комментариях и ведущая с «1+1» Маричка Падалко. «Это, кстати, неплохие новости», — написала она.

Напомним, что Медведчук на встрече с Путиным заявил, что он, его супруга Оксана и сын Богдан «проверили вакцину на себе» во время поездки в аннексированный Россией Крым летом этого года. «Очень хорошо ее перенес и считаю, что это самое эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом, — цитируется заявление политика на сайте российского президента. — Не было температуры, никаких осложнений. Ни у меня, ни у членов семьи ничего не было. Очень легко перенесли. То есть фактически для физического состояния просто незаметно».

Фото с сайта президента России.



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