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Украина

У Порошенко ухудшилось состояние

11:51 7 октября 2020
порошенко

У Петра Порошенко, заразившегося коронавирусной инфекцией и госпитализированного в одну из клиник Киева, ухудшилось состояние. Об этом рассказала супруга пятого президента Украины Марина Порошенко в интервью YouTube-каналу Янины Соколовой.

Как рассказала Марина Порошенко, муж продолжает лечение от двусторонней пневмонии. Врачи сейчас не могут взять анализы крови у пациента, поскольку сильно увеличилась плотность крови.

«У него (Петра Порошенко) сейчас ухудшилось состояние крови. Она очень густая. Врачи не могут сделать анализ, чтобы проконтролировать состояние здоровья, промониторить самочувствие, изменения, проверить, как протекает болезнь», — рассказала Марина Порошенко.

Вместе с отцом заболела одна из дочерей Порошенко — 20-летняя Евгения. У нее болезнь протекает легче: молодой организм сильнее сопротивляется инфекции.

Напомним, одновременно с Порошенко коронавирус подтвердился и у других народных депутатов. Парламент отправлен на карантин до 20 октября.

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