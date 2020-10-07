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Украина

Одноместная палата за 11,5 тысячи гривен в сутки: СМИ узнали, где лечат Порошенко

15:27 7 октября 2020
Петр Порошенко

Пятого президента Украины Петра Порошенко, который был госпитализирован с двусторонней пневмонией после инфицирования COVID-19, лечат в частной клинике «Оберіг» на улице Зоологической в Киеве, где стационарное отделение для профильных пациентов открылось лишь чуть больше недели назад. Об этом сообщает Страна.

Все палаты этой клиники оснащены аппаратурой для кислородной поддержки, есть возможность искусственной вентиляции легких любого уровня сложности, а также предоставляется реанимационное лечение.

Отделение рассчитано на одновременное лечение 20 человек, «непрофильных» пациентов туда не берут. Сутки в одноместной палате стоят 11500 гривен с трехразовым питанием и WI-FI, в двухместной — 9500 гривен. При этом медикаменты оплачиваются пациентом отдельно. Пациенты также вносят обязательный депозит в сумме 50000 гривен.

Клиника Оберіг

Пациентов отделения постоянно консультируют известные украинские инфекционисты Сергей Крамарев и Ольга Голубовская, а врачи ориентируются на американские и европейские протоколы борьбы с коронавирусом.

Напомним, по словам супруги Петра Порошенко Марины, состояние экс-президента в последние дни ухудшилось: врачам не удается взять у него анализ крови.

Фото скрин видео 5 канал, Страна

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