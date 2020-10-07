Елена Зеленская поделилась впечатлением от встречи с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон

После встречи с герцогом и герцогиней Кембриджскими — принцем Уильямом и Кейт Миддлтон — супруга президента Украины Елена Зеленская поделилась своим впечатлением от визита в Букингемский дворец.

«Прекрасная семья, молодые и искренние люди. Встреча, которая запомнится», — пишет она на своей страничке в социальных сетях и публикует фотографии, сделанные во время беседы.

Фото со странички Елены Зеленской в соцсетях.



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