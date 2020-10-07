Коронавирус стал героем украинских комиксов: что придумали в Минздраве

Министерство здравоохранения Украины разработало серию комиксов для школьников, призванных объяснить детям смысл ношения масок и пользования антисептиками для предупреждения инфицирования COVID-19. Напомним, за минувшие сутки, 6 октября, в Украине заразились 4753 человека.

«Школьникам, которые проводят много времени в закрытом помещении, сидят рядом за партами и пользуются школьными принадлежностями, об этом (правилах поведения. — Авт.) необходимо напоминать как можно чаще», — сообщил Минздрав в соцсетях.

Главными героями комиксов стали «Маскамен» и «Антисептвумен», которые объясняют детям, как и зачем нужно использовать средства защиты.

Теперь информационные материалы будут разосланы в украинские школы, также их планируют распространять в социальных сетях.

Напомним, минувшим летом в Украине появилась Конституция для детей в картинках, однако ее раскритиковали в сети.

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