Осенние каникулы для киевских школьников наступят раньше: в КГГА назвали сроки

В Киеве осенние каникулы в школах могут начаться раньше запланированного — с 21 по 28 октября включительно. Такую рекомендацию учебным заведениям направил Департамент образования и науки Киевской городской государственной администрации.

Обращение мотивировано необходимостью предупреждения распространения коронавирусного заболевания и также создания безопасных условий для участников образовательного процесса во время подготовки и проведения местных выборов 25 октября.

Ранее о необходимости переноса каникул заявил министр образования Сергей Шкарлет. Тогда представители Минобразования уточнили, что каникулы рекомендуют установить с четверга 22 октября и закончить в пятницу 30 октября.

Тем временем Министерство здравоохранения разработало «антикоронавирусные» комиксы для школьников.

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