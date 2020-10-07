Национальная академия наук обрела нового президента: кто такой Анатолий Загородний

Национальная академия наук избрала нового президента — им стал 69-летний академик, физик Анатолий Загородний. Избрание состоялось путем тайного голосования, сообщает пресс-служба НАН Украины.

Загородний родился в поселке Великая Багачка Полтавской области. Высшее образование получил в Харьковском университете (закончил вуз в 1972 году) и с тех пор работал в Институте теоретической физики НАН Украины, который в 2003 году возглавил.

В 2009—2011 годах являлся также главным ученым секретарем Национальной академии наук Украины.

Научные труды Загороднего посвящены теориям плазмы, статистической физике. В частности, он разработал статистическую теорию пространственно-ограниченных плазменно-молекулярных систем, последовательную кинетическую теорию пылевой плазмы и сформулировал строгие микроскопические уравнения и цепочку уравнений Боголюбова для такой плазмы, а также развил теорию тормозного излучения в плазменно-молекулярных системах.

Напомним, 19 августа скончался президент Национальной академии наук, 101-летний Борис Патон.

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