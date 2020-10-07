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Украина

В Киеве лазерным шоу поздравили Путина с днем рождения

22:54 7 октября 2020
Скрин видео

Активисты устроили под посольством Российской Федерации в Украине акцию «Минус год жизни», которую приурочили ко дню рождения Владимира Путина. Напомним, ранее он уже получил «поздравление» от известного российского поэта.

Организатор — «Агентство развития демократии и информационных свобод» — назвало целью акции «привлечение внимания к действиям и политике России как государства-агрессора, которое осуществляет акты террора по всему земному шару».

Видео показал ресурс Украина сейчас.

7 октября 2020 года Путину исполнилось 68 лет. В 2020 году россияне проголосовали за его «пожизненный президентский» статус.

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