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Украина

Украину вычеркнули из ответственных за войну на Донбассе, — Кравчук

8:14 8 октября 2020
Украину вычеркнули из ответственных за войну на Донбассе,&nbsp;— Кравчук

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук высказался об итогах саммита Украина ЕС 6 октября. Так, он отметил важность того, что в Брюсселе уже не возлагают на Украину равную с Россией ответственность за войну на Донбассе.

«Если раньше, когда речь шла о Донбассе, говорили об ответственности за войну, то есть России и Украины, то сейчас об Украине уже не упоминается — односторонняя ответственность. Это очень важно», — сказал Кравчук в интервью Радио Свобода.

Также отмечено, что в итоговой резолюции саммита «впервые как для таких документов» нашли отражение развитие экономических связей, промышленный «безвиз» и кибербезопасность.

«Европейский союз, европейское сообщество более внимательно, более глубоко с каждым годом смотрят на Украину», — считает первый президент.

Напомним, ранее итоги саммита подвел президент Владимир Зеленский.

Фото rada.gov.ua

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