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Украина

Коронавирус в Украине: количество заболевших за сутки "перевалило" за пять тысяч

9:03 8 октября 2020
Коронавирус

По состоянию на утро четверга, 8 октября, количество украинцев, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирусную инфекцию, превысило пять тысяч.

Согласно данным, отображенным на интерактивной карте СНБО, заболели 5,397 тысяч человек. Зафиксировано 93 летальных случая среди пациентов с COVID-19.

Больше всего новых заболевших — в Харьковской области (576), Киеве (422) и в Одесской области (367).

Изображение Tumisu с сайта Pixabay.

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