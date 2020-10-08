Коронавирус в Украине: количество заболевших за сутки "перевалило" за пять тысяч

По состоянию на утро четверга, 8 октября, количество украинцев, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирусную инфекцию, превысило пять тысяч.

Согласно данным, отображенным на интерактивной карте СНБО, заболели 5,397 тысяч человек. Зафиксировано 93 летальных случая среди пациентов с COVID-19.

Больше всего новых заболевших — в Харьковской области (576), Киеве (422) и в Одесской области (367).

Изображение Tumisu с сайта Pixabay.

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