Погода порадует: синоптики дали прогноз на выходные

В начале этой недели бабье лето в Украине сменили дожди. Надолго ли установилась дождливая погода? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.

В пятницу, 9 октября, дожди возможны в северных и центральных областях, а также местами на юге страны, скорость ветра — около 12 метров в секунду, сообщает Украинский гидрометцентр. На западе днем столбики термометров местами опустятся до отметки плюс 14, а на юге воздух прогреется до 23 градусов.

В субботу, 10 октября, будет сухая погода, скорость ветра — около 10 метров в секунду. В западных областях днем — плюс 14−17, а в Одесской и Николаевской — до 23.

В воскресенье, 11 октября, осадки возможны только в западных областях, на остальной территории Украины ожидается сухая погода, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на западе термометры покажут плюс 16−18, а в Одесской и Николаевской областях воздух прогреется до 22.

В понедельник, 12 октября, в Украине дожди не ожидаются. Скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем местами в западных областях столбики термометров опустятся до отметок плюс 16, а на юге воздух прогреется до 22 градусов тепла.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач, с середины первой декады октября погода изменится — похолодает.

— Вот только это похолодание продержится недолго, через несколько дней придет тепло, — говорит синоптик. — Это тепло захватит и начало второй декады октября. Правда, потом похолодеет и пойдут дожди, но не сильные. Последняя десятидневка месяца принесет прохладу, по ночам возможно значительное снижение температуры и даже заморозки.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань в интервью «ФАКТАМ» рассказал, что 14-го, 18-го, а также 28 октября возможны дожди . «В первой половине октября днем температура воздуха ожидается 16−17 выше нуля, а во второй половине месяца будет 17−18 градусов. По ночам может похолодать до отметок плюс 2−4», — добавил Горбань.

До этого в интервью «ФАКТАМ» Владимир Деркач сообщил, что зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом — зимним бабьим летом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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