Жена Кернеса рассказала анекдот про трех сыновей – у мэра их как раз трое

Супруга мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская рассказала новый красноречивый анекдот, который снова опубликовала в «сториз».

«Жили у отца три сына

А свои квартиры сдавали".

Отметим, что у мэра как раз трое сыновей — Даниил Привалов, Кирилл Кернес и пасынок Родион Гайсинский.

Ранее стало известно, что Даниил был инфицирован коронавирусом раньше своего отца.

Фото atn.ua/



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