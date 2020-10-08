Жена Кернеса рассказала анекдот про трех сыновей – у мэра их как раз трое
Супруга мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская рассказала новый красноречивый анекдот, который снова опубликовала в «сториз».
«Жили у отца три сына
А свои квартиры сдавали".
Отметим, что у мэра как раз трое сыновей — Даниил Привалов, Кирилл Кернес и пасынок Родион Гайсинский.
Ранее стало известно, что Даниил был инфицирован коронавирусом раньше своего отца.
Фото atn.ua/
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