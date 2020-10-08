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Украина

Жена Кернеса рассказала анекдот про трех сыновей – у мэра их как раз трое

14:20 8 октября 2020
Геннадий Кернес

Супруга мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская рассказала новый красноречивый анекдот, который снова опубликовала в «сториз».

«Жили у отца три сына

А свои квартиры сдавали".

Отметим, что у мэра как раз трое сыновей — Даниил Привалов, Кирилл Кернес и пасынок Родион Гайсинский.

Ранее стало известно, что Даниил был инфицирован коронавирусом раньше своего отца.

Фото atn.ua/

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