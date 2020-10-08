Все, кого Зеленский набрал в команду, делают его слабее, — Добкин

Снявший свою кандидатуру с выборов мэра Харькова Михаил Добкин дал скандальное интервью Дмитрию Гордону, в котором усомнился в достоинствах Владимира Зеленского в качестве президента Украины. Причина — многочисленные кадровые просчеты.

«Он (Зеленский. — Авт.) не нашел людей в команде, которые бы его усиливали. Все, кого он набрал, делают его слабее. Ну кто ему доктор? Он же сам это сделал. Ему же не навязали», — объяснил политик.

По его мнению, окружение Зеленского его не боится, над ним нет контроля, и с них никто не спрашивает.

Также Добкин спрогнозировал внеочередные парламентские выборы, подчеркнув при этом, что в стране не появилось какой-либо абсолютно новой политической силы или лидера, который мог бы ее вести.

«Если появится… человек, который изначально будет казаться простым и у него будет такой стержень, что он не побоится встать в Киеве двумя ногами, протянуть руку на запад, на восток и сказать: „Ребята, мне по***г мой рейтинг. Я пришел объединять. Поэтому можете меня завтра вообще никуда не избирать. Но я страну сошью“, — вот тогда у него есть шансы сумасшедшие», — объяснил оппозиционер.

Без такого лидера, считает он, шансы Украины на развал превысят 50%.

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Фото Офис президента

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