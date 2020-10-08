28.21 / 28.39 33.01 / 33.40
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Все, кого Зеленский набрал в команду, делают его слабее, — Добкин

14:44 8 октября 2020
Владимир Зеленский

Снявший свою кандидатуру с выборов мэра Харькова Михаил Добкин дал скандальное интервью Дмитрию Гордону, в котором усомнился в достоинствах Владимира Зеленского в качестве президента Украины. Причина — многочисленные кадровые просчеты.

«Он (Зеленский. — Авт.) не нашел людей в команде, которые бы его усиливали. Все, кого он набрал, делают его слабее. Ну кто ему доктор? Он же сам это сделал. Ему же не навязали», — объяснил политик.

По его мнению, окружение Зеленского его не боится, над ним нет контроля, и с них никто не спрашивает.

Также Добкин спрогнозировал внеочередные парламентские выборы, подчеркнув при этом, что в стране не появилось какой-либо абсолютно новой политической силы или лидера, который мог бы ее вести.

«Если появится… человек, который изначально будет казаться простым и у него будет такой стержень, что он не побоится встать в Киеве двумя ногами, протянуть руку на запад, на восток и сказать: „Ребята, мне по***г мой рейтинг. Я пришел объединять. Поэтому можете меня завтра вообще никуда не избирать. Но я страну сошью“, — вот тогда у него есть шансы сумасшедшие», — объяснил оппозиционер.

Без такого лидера, считает он, шансы Украины на развал превысят 50%.

Читайте также статью «ФАКТОВ» «Зеленский хочет до конца года завершить войну на Донбассе: почему это невозможно».

Фото Офис президента

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оксана Гайсинская

Жена Кернеса едко высмеяла Лукашенко

Тарзан жестко обошелся с бывшей любовницей: момент рукоприкладства попал на видео

Тарзан жестко обошелся с бывшей любовницей: момент рукоприкладства попал на видео

«Скорая»

Трое военных умерли при загадочных обстоятельствах на Житомирщине

«Скорая»

Врача попытались придушить родственники умершей пациентки в Запорожье

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер