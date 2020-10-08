Спикер Разумков оказался несостоявшимся артистом

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в детстве мечтал стать артистом. Примером была его мама Наталья Кудря. Она играла на сцене театра Русской драмы имени Леси Украинки.

В 14 лет Разумков решил, что пойдет по стопам мамы. Но жизнь сложилась иначе. Именно мама отговорила Дмитрия поступать на актерский факультет, рассказал спикер Верховной Рады в программе «Життя відомих людей».

По словам Разумкова, хотя ему и передались актерские способности от мамы, он пошел по линии отца — стал заниматься политикой.

Эксклюзивное интервью Дмитрия Разумкова читайте на сайте «ФАКТОВ».

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

75

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter