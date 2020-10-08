Киевский университет ушел в онлайн: занятия в аудиториях запрещены
В столице, где за последние сутки количество новых заболевших коронавирусной инфекций увеличилось более, чем на 400 человек, студентов Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко с 8 октября перевели на дистанционное обучение.
«Деканам факультетов, директорам институтов, колледжей, лицея с 8.10.2020 года
В общежитиях университета, на также в корпусах и на территории учебного заведенния усиливают пропускной режим. Здания и территорию будут подвергать ежедневной санобработке.
Изображение StartupStockPhotos с сайта Pixabay.145
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