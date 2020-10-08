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Украина

Много говорят: глава НБУ объяснил выговоры своим замам

16:17 8 октября 2020
НБУ

Глава НБУ Кирилл Шевченко, занявший этот пост после того, как его предшественник Яков Смолий подал в отставку, пожаловавшись на политическое давление, объяснил, почему Совет Национального банка Украины проголосовал за объявление выговора и выражение недоверия первому заместителю главы Нацбанка Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу.

В интервью изданию ZN Кирилла Шевченко заявил, все дело — в «командной игре»: «Для меня неотъемлемая составляющая успеха на любой должности — это командная игра. И ее частью является коммуникация. Стратегия коммуникаций одна для всех. Одним из принципов этой стратегии является политика «единого голоса».

По словам главы Нацбанка, «команда единомышленников в НБУ должна придерживаться единой позиции, избегать разногласий в коммуникациях», поскольку несогласованность позиций «формирует у участников рынка неверные ожидания» и «не способствует построению доверия к действиям центрального банка».

«Высказывание контрастных взглядов различными членами одной команды может навредить нашему взаимопониманию с международным партнерами. Особенно это актуально на фоне активного диалога с МВФ, который у нас идет сейчас», — сказал он и добавил, что своим решением Совет Национального банка отреагировал на нарушение «отдельными членами команды» политики коммуникаций.

«Вообще это история о нарушении внутренних процедур, а не о политическом давлении», — считает Кирилл Шевченко.

Ранее свою позицию по сложившейся ситуации высказывала сама Екатерина Рожкова, упомянувшая слово «цензура».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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