Действительно ищут тех, кто "слил" информацию о "вагнеровцах", — Соколова после допроса в ГБР

Телеведущая и журналистка Янина Соколова, которая ранее публиковала аудиозаписи, касающиеся срыва операции по задержанию «вагнеровцев», побывала на допросе в Государственном бюро расследований по этому делу.

По итогам допроса Соколова сообщила журналистам, что не может разглашать всю информацию из-за тайны досудебного следствия. Но по ее ощущениям, следователи действительно ищут человека или группу людей, которые слили информацию о провале спецоперации.

По словам журналистки, в ГБР ее спрашивали, как она получила информацию об операции по «вагнеровцам». Соколова рассказала, что получила флэшку с данными «от анонимного источника в одном из ресторанов Киева, а вторая часть данных была получена по электронной почте. Она готова предоставить следствию полученный носитель.

Журналистка также отметила, что люди, которые говорят обществу правду, вынуждены объясняться и оправдываться. Против них открывают уголовные дела или приглашают в качестве свидетелей.

Она назвала это попыткой запугать журналистов.

О роли и миссии журналиста во время войны, читайте в эксклюзивном интервью Янины Соколовой «ФАКТАМ».

Фото facebook.com/yanina.sokolova

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