В Украине будут судить генерала СБУ, готовившего покушение на Адама Осмаева

В суд направлен обвинительный акт в отношении одного из бывших руководителей Центра специальных операций «А» генерал-майора СБУ, которому инкриминируют статьи о госизмене и покушении на совершение теракта. Напомним, что генерал-майора Валерия Шайтанова задержали весной 2020 года, ему, в частности, вменяли подготовку покушения на добровольца Адама Осмаева по заданию спецслужбы РФ.

Как сообщают в Офисе генерального прокурора, досудебным расследованием установлено, что генерал-майор собирал на территории Украины информацию, составляющую государственную тайну и передавал ее представителям спецслужб Российской Федерации.

«На территории Украины он подыскивал среди бывших военнослужащих СБУ лиц для совершения теракта. Преступление планировался с целью запугивания населения путем причинения насильственной смерти майору ВС Чеченской Республики Ичкерия, который с февраля 2015 во время войны на востоке Украины возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае доказательства вины обвиняемому грозит лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Вскоре после задержания Валерия Шайтанова сотрудники украинской спецслужбы задержали еще одного фигуранта дела — сотрудника Центра спецопераций «А» СБУ, как и генерал-майор поддерживавшего контакты с полковником ФСБ РФ Егоровым. Последнего называли куратором Шайтанова — в Службе безопасности Украины публиковали перехват их телефонного разговора. Во время беседы речь шла как раз о подготовке покушения на Осмаева.

Фото с сайта СБУ.



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