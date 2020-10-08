Визит Медведчука в Москву связан с местными выборами, Путин подыгрывает куму, — Виталий Бала

Народный депутат Украины, представитель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в очередной раз встретился со своим кумом, президентом России Владимиром Путиным. Встреча состоялась накануне дня рождения хозяина Кремля, 6 октября, в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Известно, что в ходе беседы с Путиным Медведчук сообщил о том, что он испытал на себе и членах своей семьи российскую вакцину от коронавируса. Эта информация вызвала бурную реакцию в соцсетях. Комментируя журналистам результаты своей встречи, Медведчук прогнозируемо сообщил о том, что обсудил с Путиным тему обмена пленными, а также о том, что президент РФ, якобы, может снять санкции в отношении Украины. Как известно, с начала оккупации Россией Крыма и восточных территорий в Донецкой и Луганской областях Виктор Медведчук неоднократно посещал в Москве российского президента, а также встречался с рядом высокопоставленных чиновников этого государства. Будут ли иметь нынешние переговоры народного депутата Украины с президентом страны-агрессора юридические последствия для Медведчука, законны ли подобные встречи украинских политиков и чиновников в Москве и можно ли Украине покупать российскую вакцину от коронавируса? Об этом «ФАКТЫ» спросили у директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Балы.

«Частное лицо не имеет права вести какие-либо переговоры от имени государства»

— Виктор Медведчук уже не в первый раз за время войны посещает в России Путина, и всякий раз эти визиты не имеют для украинского политика последствий. Хотя их наверняка нельзя расценивать как просто поездки в гости к куму?

— Безусловно, предыдущая власть совершила большую ошибку, подключив в свое время одного из руководителей ОПЗЖ Виктора Медведчука к Минскому процессу. В результате кум Владимира Путина получил возможность летать в Москву на личном самолете. Хотя, как мы знаем, такие перелеты, например, для украинских самолетов гражданской авиации в Россию запрещены. Вот и сейчас, уже не будучи членом ТКГ, Медведчук продолжает летать на встречи к Путину в Москву. Эту ситуацию необходимо исправить как можно быстрее.

В связи с тем, что у нас фактически идет война с Россией, нужно запретить народным депутатам Украины, которые имеют доступ к государственной тайне, а Медведчук такой доступ имеет, летать в страну, которая является агрессором по отношению к Украине. И тем более недопустимы встречи украинских политиков с руководством РФ. К сожалению, этого не было сделано при прошлой власти. Такие частные визиты — это угроза национальной безопасности. Ведь подчеркиваю — Виктор Медведчук является носителем государственной тайны.

В нынешней ситуации, как я считаю, адекватная власть после таких визитов, как минимум, должна была инициировать встречу сотрудников СБУ с Медведчуком. Спецслужбы должны знать, о чем велась беседа между Медведчуком и президентом России.

— Можно ли привлечь Виктора Медведчука к уголовной ответственности за визит в Россию?

— К сожалению, нашим законодательством такая ответственность не предусмотрена. Уже давно было необходимо внести изменения в Уголовный кодекс и принять закон «Об угрозе национальной безопасности», который бы предусматривал наказание и за сепаратизм, и за коллаборационизм: от уголовной ответственности до лишения гражданства.

— Медведчук, по его словам, обсуждал с Путиным возможность отмены российских санкций в отношении Украины. Но его же на это никто не уполномочивал.

— Никто не уполномочивает народных депутатов на частные визиты в другие страны. Частное лицо не имеет права вести какие-либо переговоры от имени государства. Все эти заявления Медведчука о возможности нормализации отношений между нашими странами, об освобождении пленных я связываю только с местными выборами, которые должны состояться 25 октября. Путин сейчас просто подыгрывает своему куму, чтобы ОПЗЖ, многие сторонники которой симпатизируют так называемому «русскому миру» и верят в дружбу с Россией, получила как можно больше мандатов в местных советах. А Медведчука с освобожденными пленными, со снятыми с Украины российскими санкциями Путин хочет представить как «спасителя отечества».

— Вы думаете, что после визита Медведчука в Россию у ОПЗЖ может добавиться определенное количество симпатиков?

— Конечно. Часть избирателей может отойти от партии Шария, часть — от «Слуги народа». Такой сценарий вполне реален.

— По словам Медведчука, в беседе с Путиным он предложил использовать российскую вакцину от COVID-19 в Украине. Если, допустим, Всемирная организация здравоохранения подтвердит, что данная вакцина отвечает всем требованиям, может ли Украина ее покупать у страны-агрессора?

— О чем мы говорим? Я слышал об этой вакцине и читал отзывы мировых экспертов — это полная ерунда. Российскую вакцину в любом случае нельзя пропускать через украинскую границу. То, что Медведчук ввел себе какую-то вакцину, — это его личное дело. Пусть вакцинируется, где хочет. Но мне кажется, что это всего-навсего предвыборный трюк, и не больше.

На фоне разговоров Путина об улучшении отношений между Украиной и Россией российско-оккупационные войска приведены в полную боевую готовность

Отметим, что на фоне разговоров Путина о том, что отношения между Украиной и Россией могут в ближайшее время улучшиться, российско-оккупационные войска приведены в полную боевую готовность в рамках командно-штабных учений на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны полковник Александр Мотузяник, ссылаясь на данные Главного управления разведки.

«5 октября этого года, на едином оперативном фоне начаты командно-штабные учения с органами военного управления, частями и подразделениями первого и второго армейских корпусов российско-оккупационных войск, приведены в боевую готовность «Полная», — заявил Мотузяник. С его слов, на полигонах, в районах сосредоточения войск оккупантов проводятся тренировки и развертывание полевых командных пунктов. Кроме того, противник начал больше внимания уделять боевой подготовке с привлечением максимального количества личного состава мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений и подразделений противовоздушной обороны. И все это проводится во время перемирия.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что из-за панической боязни заразиться коронавирусом президент России Владимир Путин теперь проводит встречи только после того, как собеседники пройдут двухнедельную самоизоляцию. По информации российского агентства, проходить карантин заставляют без оглядки на должность. Так, кроме личных фотографов, видеооператоров, технических сотрудников администрации президента РФ, на изоляцию в спецсанаторий отправляются и высокопоставленные персоны. Правила распространяются на чиновников российского правительства, топ-менеджеров российских государственных компаний. «Карантинили» перед встречей с Путиным глава «Газпрома» Алексей Миллер, и руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. А как же «надежная вакцина от коронавируса»? Неужели Владимир Путин не испробовал ее на себе?

Провел ли перед встречей с Путиным на самоизоляции две недели Виктор Медведчук, неизвестно.

Фото в заголовке с сайта президента РФ

236

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter