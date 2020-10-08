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Украина

Менеджмент "Нафтогаза" заподозрили в госизмене: Коболев ответил

18:10 8 октября 2020
Коболев

В отношении менеджмента компании НАК «Нафтогаз України» возбудили уголовное производство. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о хищении газа на сумму почти 730 миллионов гривен.

По данным следствия, которое проводили детективы НАБУ, в течение 2016−2017 годов директора предприятий-владельцев Новояворовской и Новороздольский ТЭЦ (Львовская область) заключили ряд соглашений о закупке в НАК «Нафтогаз України» природного газа для производства тепловой энергии населению.

Для удешевления тепла для этой категории потребителей НАК поставлял ТЭЦ газ по ценам существенно ниже рыночных. В результате доходность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% против 3−5% заложенных в тариф.

По версии следствия, в результате реализации этой преступной схемы ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером ущерба, причиненного «Нафтогазу».

По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, дело построено на обвинениях в государственной измене. Когда открыто производство, ему неизвестно. Документы он получил 8 октября, рассказал Коболев «Громадському радіо».

Руководитель компании считает происходящее «настойчивым приглашением к публичной дискуссии», к которой его менеджмент готов.

По словам Коболева, это уже не первое уголовное дело, которое расследуется по «Нафтогазу».

«Мы готовы это приглашение принять. Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту резерва долгов и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты», — уточнил глава НАК.

Фото facebook.com/andriy.kobolyev

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