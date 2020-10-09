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Украина

Уже сегодня в Украине могут ввести серьезные карантинные ограничения, — Падалко

9:39 9 октября 2020
Маричка Падалко

Ведущая новостей ТСН на канале «1+1» Маричка Падалко, ранее вместе с детьми переболевшая COVID-19, не исключила, что в связи с ростом количества заболевших в Украине могут ввести более суровые карантинные меры, нежели обычное «зонирование».

Об этом Маричка Падалко написала в Instagram, ссылаясь на источники.

«По вечерам четверга специальная комиссия традиционно решает, каким будет разделение Украины на „зоны“ со следующего понедельника. Такое заседание должно было состояться вчера. Киеву, в частности, предсказывали возвращение в „оранжевую“ зону. По состоянию на утро пятницы решения комиссии нет — либо заседание не состоялось, либо ее решение не обнародуют», — констатирует телеведущая.

Она не исключает, что такое молчание может быть связанным с заседанием Кабмина 9 октября, на котором, вероятно, будет идти речь об ужесточении противоэпидемических мер.

«Именно по этой причине скорее всего — ноль информации о новом „зонировании“. Верим в лучшее, бережем друг друга. Следим за достоверной информацией», — добавила телеведущая.

Тільки відчуття пятниці може затьмарити відчуття тривоги і невизначеності. Вже сьогодні в країні можуть запровадити серйозні карантинні обмеження. Саме з цієї причини швидше за все — нуль інформації про нове «зонування». Ввечері четверга спеціальна комісія традиційно вирішувала, який розподіл України на зони буде з наступного понеділка. Таке засідання мусило відбутися і вчора. Києву, зокрема, пророкували повернення по «помаранчевої» зони. Станом на ранок пятниці рішення комісії немає — або засідання не відбулося, або його рішення не оприлюднюють. Джерела @tsnua свідчать про те, що це може бути повязане із сьогоднішнім засіданням уряду, де можуть ухвалити ще суворіші рішення, ніж просто «зонування». Віримо в краще, бережемо одне одного. Стежимо за достовірною інформацією

Публикация от Марічка Падалко (@marichkapadalko)

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Маричка Падалоко рассказывала, как вместе с детьми перенесла COVID-19. Она, в частности, призналась, что хоть и рассказывала зрителям о болезни в новостях, однако сама не сразу распознала недуг.

Фото Марички Падалко из соцсетей.

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