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Украина

ЧП в Украине из-за COVID-19: в Кабмине назвали условие

12:15 9 октября 2020
Коронавирус

Несмотря на резкий рост количества украинцев, подхвативших коронавирусную инфекцию, в Украине пока что нет необходимости вводить чрезвычайное положение из-за COVID-19.

Как передает «РБК-Украина», об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, правительство может рассмотреть такой вопрос, если его инициирует президент.

«Если будет потребность и она будет инициирована президентом Украины, то мы рассмотрим такой вариант. Но я лично сейчас не вижу такой необходимости», — заявил он и добавил, что осенью 2020 года такой указ готовился, однако без введения режима ЧП обошлись.

Ранее телеведущая Маричка Падалко, ссылаясь на информированные источники, не исключала, что 9 октября Кабмин может принять более серьезные карантинные меры из-за распространения коронавирусной инфекции, нежели уже традиционное разделение на «зоны». Это она связала с тем, что никаких данных о том, заседала ли накануне комиссия, определяющая «зонирование» Украины, не объявляли. Обычно это делается по четвергам, чтобы уже со следующего понедельника усиление или ослабление карантинных мер в регионах вступали в силу.

Изображение enriquelopezgarre с сайта Pixabay.

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