28.12 / 28.32 32.92 / 33.32
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд

13:02 9 октября 2020
осень

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 9 октября в Киеве оказалась самой теплой за все годы наблюдений.

Ночью 9 октября температуру воздуха в столице зафиксировали на отметке + 13,4 градуса.

Таким образом, предыдущее рекордное значение, + 13,3 градусов 1889 года, превышено на 0,1 градуса.

Кроме того, это уже третья подряд рекордно теплая ночь в Киеве.

Напомним, по прогнозам синоптиков, предстоящие выходные в Украине будут солнечными, в основном, без осадков. В дневные часы воздух прогреется до + 16 -+ 20 градусов, на юге до +23.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

184

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Горящая свеча

Покончил с собой российский изобретатель и писатель Марк Эльяш

новорожденная девочка

Мать морила голодом новорожденного – сети потрясло видео малышки

Лубны. Дом культуры

Город, которому не удалось: как Лубны почти проспали децентрализацию и завязли в упадке

Айварас Абромавичюс

Айварас Абромавичюс: «У меня со многими украинскими политиками абсолютно разные взгляды»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер