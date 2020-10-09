Балух пришел в себя, но ничего не помнит, — Геращенко

Бывший политзаключенный Владимир Балух, перенесший после избиения операцию и находившийся в коме, по-прежнему лежит в реанимационном отделении.

По информации народного депутата Украины Ирины Геращенко, Балух находится в сознании и обходится без аппарата искуственной вентиляции легких.

«Немного позитива от лечащих врачей Владимира Балуха: «Пациент в сознании, без ИВЛ. Начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит. Нужно время, это последствия тяжелой травмы. Если будет дальнейший прогресс, Володю переведут наконец-то из реанимации», — пишет нардеп на своей страничке в соцсетях.

Напомним, что Владимир Балух пришел в себя 5 октября, но был очень слаб.

Его обидчик, ударивший бывшего узника Кремля в столичном Гидропарке, вскоре был задержан, а потом и арестован — его отправили за решетку на два месяца без права выйти под залог. 32-летний житель Киевской области отказался от адвоката и в суде полностью признал вину.

Фото со странички Владимира Балуха в соцсетях.

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