Не зимнее и не летнее, а киевское: Рада рассмотрит закон об отмене в Украине перевода стрелок часов

В Украине снова попытаются отменить ежегодный перевод стрелок часов. Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предлагает отменить «зимнее» и «летнее» время и ввести единое «киевское время».

В законопроекте представляет интерес аргументация автора. Кроме вреда для здоровья от весеннего и осеннего перевода стрелок, депутат нашел еще две важных причины оставить единое время. По мнению парламентария, отказавшись от «зимнего» и «летнего» времени, Украина станет ближе к Европе и отдалится от РФ.

«Проект закона направлен на противодействие агрессии со стороны Российской Федерации. Как известно, на временно оккупированных территориях Украины противоправно установлено время государства-агрессора — Российской Федерации. Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Кроме того, законопроект будет способствовать евроинтеграционным стремлениям Украины», — утверждает депутат Стефанчук.

Напомним, очередной перевод стрелок часов должен состояться в воскресенье, 25 октября. Рада уже не успевает отменить переход на «зимнее» время — в парламенте карантин, депутаты соберутся в зале 20 октября, а следующее заседание состоится только 3 ноября. Даже в случае принятия закон о едином времени вступит в силу лишь через три месяца.

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