Киев вернули в "оранжевую" зону

C 12 октября границы карантинных зон в Украине снова поменяются. Киев возвращается в «оранжевую» зону. К самой строгой «красной» зоне отнесены Сумы и город Канев Черкасской области, где ситуация с заболевшими особо тревожная. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

В Каневе и Сумах с 12 октября должны быть прекращены занятия в школах, колледжах, училищах и вузах. Также должны быть закрыты кинотеатры, торгово-развлекательные центры, спортзалы, фитнес-клубы, рестораны и кафе. Исключения допускаются для заведений, работающих на доставку еды. Ограничены пассажирские перевозки, запрещается посадка в автобусы и поезда, следующие за пределы города.

С 12 октября в «оранжевую» зону, кроме Киева, войдут:

город Винница, Винницкий и Немировский районы Винницкой области;

города Луцк, Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Владимир-Волынский, Киверцовский, Луцкий, Рожищевский и Терейский районы Волынской области;

город Днепр и Днепропетровский район Днепропетровской области;

города Бахмут, Угледар, Краматорск, Мирноград, Покровск и Славянск, Славянский район Донецкой области;

города Житомир, Бердичев, Коростень и Новоград-Волынский, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Олевский, Пулинского, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

город Ужгород, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

города Мелитополь и Токмак, Новониколаевский, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;

Ивано-Франковск и Бурштын, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

города Василков, Ирпень, Обухов и Фастов, Бориспольский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловский, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, станочного-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

город Львов, Пустомытовский и Яворивский районы Львовской области;

город Николаев и Николаевский район Николаевской области;

города Одесса, Беляевка, Измаил, Черноморск и Теплодар, Березовский, Овидиопольский, Подольский и Татарбунарский районы Одесской области;

города Полтава и Миргород Полтавской области;

города Ровно, Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;

города Лебедин и Ромны, Сумской районы Сумской области;

города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

города Харков, Люботин и Чугуев, Балаклейский, Близнюковский, Богодуховский, Змиевский, Первомайский, Харковский и Чугуевский районы Харковской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичиский, Новоушицкий, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

города Черкассы, Ватутино, Золотоноша, Смела и Умань, Городищинский, Драбовский, Жашковский, Звенигродский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лисянский, Манкивский, Монастирищенский, Смелянский, Тальновский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чигиринский и Шполянский районы Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

в города Чернигов и Нежин, Бахмач, Варвинский и Носовский Черниговской области.

В «желтую» зону внесены:

города Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник, Барский, Бершадский, Гайсинский, Калиновский, Козятинский, Литинский, Погребищенский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский и Чечельницкий районы Винницкой области;

Гороховский, Иваничивский, Камень-Каширьский, Ковельский, Гороховский, Любешивсктй, Шацкий, Маневицкий, Ратновский и Шацкий районы Волынской области;

города Кривой Рог, Новомосковск, Павлоград, Синельниково и Терновка, Петриковский, Пятихатский и Солонянский районы Днепропетровской области;

города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Лиман, Мариуполь, Новогродовка, Селидово, Соледар и Торецкое, Бахмутский, Великоновоселковский, Добропольский, Марьинский, Никольский, Александровский и Покровский районы Донецкой области;

город Малин, Андрушевский, Барановский, Брусильвский, Емильчинский, Новоград-Волынский, Попильнянский, Радомышльский, Романовский и Хорошевский районы Житомирской области;

города Берегово, Мукачево, Хуст и Чоп, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;

города Запорожье, Бердянск и Энергодар, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Приазовский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области;

города Калуш и Коломыя, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав, Ржищев и Славутич, Барышевский, Белоцерковский, Бородянский, Броварской, Василковский, Вышгородский, Володарский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Сквирский, Ставищанский, Таращанский, Тутаевский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

города Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Радеховский и Сокальский районы Львовской области;

города Вознесенск, Очаков и Первомайск, Березанский, Веселиновский, Витовский, Врадиевский, Еланецкий, Кривоозерский и Новоодесский районы Николаевской области;

города Балта, Белгород-Днестровский, Подольск и Южный, Арцизский, Балтский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровская, Ивановский, Измаильский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Окнянский, Раздельнянский, Савранский, Саратский, Тарутинский и Ширяевский районы Одесской области;

города Гадяч, Верхние Плавни, Кременчуг и Лубны, Великобагачинский, Диканский, Зенковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Миргородский, Решетиловский, Полтавский, Семеновский, Хорольский и Шишацкий районы Полтавской области;

Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Заречненский, Корецкий, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;

города Конотоп, Ахтырка и Шостка, Белопольский, Буринский, Краснопольский, Лебединский, Недрыгайловский, Ахтырский, Роменский, Тростянецкий и Шосткинский районы Сумской области;

города Изюм, Купянск и Лозовая, Барвенковский, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Дергачевский, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Купянский, Лозовский, Нововодолажский, Печенежский и Шевченковский районы Харьковской области;

города Херсон и Новая Каховка, Белозерский, Высокопольский, Ивановский, Нововоронцовский, Новотроицкий и Олешковский районы Херсонской области.

Напомним, ранее стало известно, что список карантинных запретов для каждой из зон могут пересмотреть, учитывая растущее число заболевших.

Фото kyivcity.gov.ua/Facebook



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