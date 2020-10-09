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Украина

В Крыму высох знаменитый водопад Учан-Су

20:50 9 октября 2020
водопад учан-су

В оккупированном Крыму пересох самый известный водопад Учан-Су. Видео приводит Telegram-канал Подъем.

В свое время тысячи туристов специально ехали в окрестности Ялты полюбоваться мощным потоком воды, падающим почти со стометровой высоты. Теперь из-за нарушения водного режима на полуострове от Учан-Су осталась только скала и пересохшее русло потока. Пересыхание водопада означает исчезновение одного из источников влаги для Могабинского водохранилища, снабжающего Ялту.

Ранее в Крыму критически упал уровень воды в водохранилищах, пересохла река Бельбек. Несколько дней дождей ситуацию особо не изменили. Оккупанты обещают крымчанам, что, возможно, задействуют самолеты для вызова дождя.

Фото wikipedia.org

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