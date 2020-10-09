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Украина

В Киев едет Дуда: улицы перекроют в пяти районах столицы

6:59 10 октября 2020
дуда

11 октября Украину с государственным визитом посетят президент Польши Анджей Дуда и его супруга Агата Корнхаузер-Дуда. Визит готовился с июля и рассчитан на три дня. На время пребывания Дуды в Киеве для президентского кортежа будет перекрываться движение в пяти районах города (Дарницком, Днепровском, Печерском, Шевченковском и Подольском). Об этом сообщило Управление госохраны Украины.

В воскресенье, 11 октября будет временно перекрыта дорога из аэропорта Борисполь до Киева, а потом маршрут движения президентского кортежа будет пролегать через Дарницкий район в центральную часть украинской столицы.

Основные мероприятия при участии президента Украины и Польши запланированы на 12 октября в Печерском районе Киева. В 11.45 главы государств встретятся в Мариинском дворце, в 13.00 там же будут подписан украинско-польские двусторонние документы и сделано заявление для СМИ.

13 октября Дуда вернется в Польшу. Будет перекрываться трасса из Киева до аэропорта Борисполь.

Фото president. pl

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