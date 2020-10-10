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Украина

Пушилин устроил переполох из-за утечки секретной информации из "МГБ" "ДНР"

8:26 10 октября 2020
разоблачитель

В террористической «ДНР» переполох — главарь боевиков Денис Пушилин ищет в своем окружении «крота», сливающего информацию о преступлениях верхушки «ДНР» и их подельников.

Неизвестный разоблачитель зарегистрировал Telegram-канал 7 октября и за неполные трое суток собрал полсотни подписчиков. На канале выложены подробности истории со взломом главного интернет-ресурса боевиков. Также засвечены имена осведомителей «МГБ» «ДНР», доносящих на своих приближенных. Освещаются злоупотребления и самого Пушилина.

Кроме того, администратор Telegram-канала изложил в деталях случай о приезде на Донбасс агента российской ФСБ. Агент должен был выяснить, куда деваются выделяемые боевикам деньги, но расследование провести не успел, потому что тут же был арестован.

Затребовав срочно найти таинственного разоблачителя, Пушилин прямо подтвердил, что все опубликованное Telegram-каналом не фейк, а реальные факты, причем особой важности.

Напомним, ранее на подконтрольной Украине территории были вычислены интернет-агитаторы «ДНР», работающие по заказу боевиков. В интернет-группах участников призывали к акциям неповиновения украинской власти и к массовым беспорядкам.

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