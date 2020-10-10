28.12 / 28.35 32.94 / 33.50
Киев: +15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На оккупированном Донбассе сложилась катастрофическая ситуация с лекарствами, — СМИ

9:03 10 октября 2020
таблетки

На оккупированном Донбассе возникли проблемы с лекарствами — число заразившихся коронавирусом стремительно растет, и медикаментов не хватает всем нуждающимся. Как сообщил Telegram-канал dontel, аналогичная проблема возникла с местами в больницах. Под лечение пациентов с COVID-19 даже решили перепрофилировать роддом в Донецке.

По последним данным, на оккупированной территории COVID-19 продолжают болеть свыше 1600 человек, каждые сутки число зараженных увеличивается еще на сотню. В таких условиях койко-места в больницах быстро закончились. Размещать тяжелых больных решили в роддоме № 3 Донецка сразу после того, как решат, куда вывезти 15 рожениц и недоношенных новорожденных.

При этом жители жалуются, что полученное место в больнице совсем не означает начало лечения. Предварительно придется купить медикаменты по списку: антибиотики, антикоагулянты, системы для капельниц, другие расходники. Особенно ощущается дефицит антибиотиков: сначала они пропали из больниц, теперь ключевые медикаменты сложно достать и через аптеки. Ажиотажный спрос привел к логичному результату: цены на лекарства тут же взлетели. Сейчас неделя лечения антибиотиками и антикоагулянтами может обойтись пациенту в 30−40 тысяч рублей (10−15 тысяч гривен).

Напомним, ранее жители оккупированных территорий показали, в каких условиях им приходится проходить обсервацию.

Фото архив pixabay.com

190

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
разоблачитель

Пушилин устроил переполох из-за утечки секретной информации из "МГБ" "ДНР"

Приватбанк банкомат

11 октября все банкоматы "ПриватБанка" будут заблокированы: что происходит

Банкомат

17-летняя девушка взрывала банкоматы в трех областях Украины

армения азербайджан россия

Азербайджан и Армения договорились о перемирии в Нагорном Карабахе и обмене пленными

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер