Впервые за время пандемии в Украине число умерших от коронавируса превысило 100 человек

В Украине за минувшие сутки, 9 октября, обнаружили 5728 новых случаев острой коронавирусной болезни. 108 человек умерло от осложнений COVID-19, 1920 — выздоровело. Это следует из данных СНБОУ.

Так, больше всего заболевших, 532, было обнаружено в Киеве (6 летальных случаев). 510 новых случаев коронавируса зафиксировано в Харьковской области (8 летальных), 402 новых случаев подтвердили в Хмельницкой области (9 летальных).

Во время брифинга 9 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки установлены два антирекорда — по количеству летальных исходов и по количеству госпитализаций.

Так, 9 октября были госпитализированы 990 человек. Сейчас в учреждениях здравоохранения находится более 19 тысяч человек с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на коронавирусную болезнь.

Он отметил, что подтверждение диагноза происходит не только по тесту ПЦР, но и по клинической картине, при определенных лабораторных показателях. Степанов сообщил также, что среди людей, у которых подтвердили коронавирус за минувшие сутки — 311 детей и 203 медицинских работника.

Как писали «ФАКТЫ», на днях Минздрав пообещал, что пациенты смогут бесплатно сдать тест на коронавирус в частных лабораториях. Планируется заключить договоры с коммерческими медцентрами, чтобы ПЦР-тесты там оплачивались из бюджета, а для пациентов диагностика была бесплатной.

Изображение с сайта Pixabay

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