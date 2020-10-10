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Украина

Степанов разъяснил, как будут делать бесплатные тесты на коронавирус в частных лабораториях

12:07 10 октября 2020
тесты

Бесплатные тесты на коронавирус будут проводиться не людям с улицы. Будут исследоваться образцы, взятые у больного мобильной медбригадой. Для пациента этот тест будет бесплатным, поскольку стоимость работ коммерческим лабораториям компенсируют из бюджета. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, объясняя нововведение, касающееся лабораторных тестов.

«Наша мобильная бригада или персонал больницы будут брать образцы и передавать их в частные лаборатории, а те уже будут проводить исследования… Это не означает, что теперь частные лаборатории начнут выполнять тесты для людей с улицы — мы не в состоянии проконтролировать весь этот процесс. Частным лабораториям мы (Минздрав) будем выплачивать деньги (за тестирование)», — объяснил министр.

Напомним, в Минздраве запланировали увеличить количество тестов на коронавирус до 50 тысяч в сутки. Пока каждый день выполняются 32−35 тысяч тестирований.

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