Коронавирус настиг гендиректора "Укрпочты" Смелянского

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. По словам руководителя почтовой службы, он понял, что заразился, приехав из-за границы. Все встречи и переговоры пока не отменяются, но будут проводиться дистанционно.

«Чувствую себя нормально, все указания врачей (ну почти все) выполняю… Буду работать дистанционно, пока не получу отрицательный тест», — рассказал Смелянский.

Напомним, ранее вспышку коронавируса зафиксировали среди депутатского корпуса. Заболели Яна Зинкевич, Петр Порошенко, Муса Магомедов.

Фото Igor Smelyansky/Facebook

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