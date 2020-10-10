28.14 / 28.34 32.96 / 33.44
Киев: +15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Коронавирус настиг гендиректора "Укрпочты" Смелянского

13:44 10 октября 2020
смелянский

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. По словам руководителя почтовой службы, он понял, что заразился, приехав из-за границы. Все встречи и переговоры пока не отменяются, но будут проводиться дистанционно.

«Чувствую себя нормально, все указания врачей (ну почти все) выполняю… Буду работать дистанционно, пока не получу отрицательный тест», — рассказал Смелянский.

Напомним, ранее вспышку коронавируса зафиксировали среди депутатского корпуса. Заболели Яна Зинкевич, Петр Порошенко, Муса Магомедов.

Фото Igor Smelyansky/Facebook

32

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
разоблачитель

Пушилин устроил переполох из-за утечки секретной информации из "МГБ" "ДНР"

Приватбанк банкомат

11 октября все банкоматы "ПриватБанка" будут заблокированы: что происходит

Протесты

Путину надоело: ОМОН впервые жёстко разогнал протестующих в Хабаровске

Усик&nbsp;— Чисора

Стало известно, где пройдет бой Усик – Чисора

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер