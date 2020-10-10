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Украина

Шкарлет просит местные власти закрыть школы на две недели

14:13 10 октября 2020
школа

Ужесточение карантина, неизбежное ввиду роста числа заболевших COVID-19, могут начать со школ и вузов. Министр образования Сергей Шкарлет призывает местные власти перевести учащихся на домашний режим с онлайн-занятиями.

Ввести дистанционное обучение рекомендуется с 12 октября и оставить в силе на две недели. Минобразования подчеркивает, что его обращение — это рекомендация, но к ней стоит прислушаться.

«Просьба найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей… Самое главное для нас сейчас — не допустить стремительного распространения коронавируса», — заявил министр.

Напомним, в Киеве было рекомендовано объявить осенние каникулы в школах раньше обычного — с 21 по 28 октября включительно.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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