Российские оккупанты "засветили" на Донбассе британские снайперские винтовки

Российские наемники на Донбассе используют снайперские винтовки британского производства, несмотря на то, что британское правительство заявило, что оно никогда не одобряло экспорт этого оружия в Россию, сообщает Sky News.

Расследование было проведено журналистами Sky News в сотрудничестве с Bellingcat, Lighthouse Reports и The Guardian.

Доказательства, проверенные независимыми экспертами по оружию, выявляют недостатки в британской системе лицензирования и поднимают серьезные вопросы о том, как Россия смогла приобрести оружие.

Авторы, в частности, ссылаются на распространенное весной этого года украинскими военными февральское видео с участием пяти российских спецназовцев, снятое одним из них камерой, установленной в шлеме. У одного из военных можно заметить винтовку британского производства AX338, изготовленную компанией Accuracy International; кроме того у военных присутствуют элементы российской военной амуниции. Расследователи при этом приводят ряд аргументов, доказывающих подлинность видео.

Расследователи не нашли никакой информации о том, что винтовка Accuracy International когда-либо продавалась Украине, и сделали вывод, что эта винтовка поступила из России.

Отметим, что модель винтовки AX338 появилась в обращении только в 2010 году, но ранее в интервью газете Sunday Express Accuracy International заявила, что она не продавала никаких винтовок в Россию с 2000 года, а эмбарго ЕС на поставки оружия действует с 2014 года.

Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно также, что на Донбассе спецназ ФСБ России применяет для убийства украинцев бинокли Sagem JIM LR производства Франции.

Также ранее военные Операции объединенных сил (ООС) обнародовали видео действий подразделения снайперов ФСБ РФ, снятое самими российскими силовиками, во время огневого поражения украинских военных на Донбассе.

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