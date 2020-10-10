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Украина

Боевики отменили льготный проезд в транспорте на оккупированной части Луганщины

15:29 10 октября 2020
транспорт

Оккупационная администрация в Луганске ищет способы урезать социальные расходы в ОРЛО. Начать решили с пассажирских перевозок. С 9 октября на оккупированных территориях Луганской области практически полностью отменен бесплатный проезд в общественном транспорте.

Право на бесплатный проезд оставлено только двум категориям: больным, едущим на гемодиализ, и тем, кто на общественном транспорте едет ложиться в больницу. В обоих случаях необходимо будет предъявлять подтверждающие документы.

Текст постановления приводит в Twitter пользователь Necro Mancer.

Напомним, в оккупированном Донецке главарь боевиков закрепил за собой право изымать земельные участки «для государственных нужд», а предприятия режут на металлолом для выплаты зарплаты.

Фото lug-info.com

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