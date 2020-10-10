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Украина

"Вспомни каждого": украинцам напомнили о судьбе узников боевиков

21:21 10 октября 2020
«Вспомни каждого»: украинцам напомнили о судьбе узников боевиков

В Киеве и других городах Украины проходит всеукраинская акция «Нагадай про кожного», которая призвана напомнить о судьбе узников Кремля и боевиков.

Так, в Киеве десятки людей собрались у памятника князю Ярославу Мудрому, после чего отправились маршем с фото и плакатами с именами своих родных к Офису президента Зеленского.

От главы государства активисты и родные пленных требуют добиться принятия законов о пленных и о военных преступлениях, а также назначить ответственного от Офиса президента по вопросам пленных и пропавших без вести.

В свою очередь от СБУ требовали повысить эффективность работы по вопросу сбора информации по обмену и правовой оценке действий освобожденных, среди которых могут оказаться сепаратисты и агенты боевиков.

На многих плакатах заметили требование освободить нацгвардейца Виталия Маркива.

По данным организаторов акции, по состоянию на начало октября 2020 года боевики ОРДЛО незаконно удерживали в своих СИЗО 235 украинцев, а еще 112 политзаключенных находились тюрьмах на территории РФ или аннексированного Крыма.

Напомним, украинский журналист Станислав Асеев, которого в апреле освободили из плена боевиков «ДНР» в рамках обмена, возмутился бездействием СБУ в отношении освобожденных вместе с ним пособников боевиков.

Фото Pavlovsky News

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