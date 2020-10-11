«Иногда ты смеешься»: жена заболевшего Кернеса сделала трогательный пост

Супруга мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская тронула пользователей сети сообщением об улучшении его состояния.

По словам Гайсинской, иногда он смеется над ее шутками, и этого ей достаточно.

Такая запись появилась в «сториз» ее Instagram.

В свою очередь в харьковском городском совете опровергли слухи об инсульте у мэра, и потере речи.

«Еще раз подчеркиваю: никакого инсульта, никакой потери речи у Геннадия Кернеса нет, все это происходит лишь в воспаленном воображении его политических оппонентов», — отметил спикер горсовета Юрий Сидоренко.

Он также призвал не верить заявлениям политиков, которые не имеют доступа к достоверной информации от лечащих врачей градоначальника из клиники «Шарите».

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