28.18 / 28.33 33.07 / 33.35
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

После онкологической операции Юрий Луценко получил дома «милый подарок»

13:07 11 октября 2020
Юрий Луценко

Экс-генпрокурор Юрий Луценко, вернувшись домой после перенесенной хирургической операции, сообщил, что его кот преподнес ему интересный подарок. Об этом он написал в Facebook.

«В честь моего возвращения из больницы Кузьмич устроил праздничную охоту. Добычу гордо выложил в центре комнаты в готическом стиле. Хозяин. Добитчик. Эстет», — написал политик.

Он выложил также фото, на котором изображена добыча кота.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Луценко сообщил, что перенес онкологическую операцию, длившуюся восемь часов. А в прошлом году его жена, Ирина Луценко через несколько месяцев после прохождения в Верховную Раду сдала депутатский мандат из-за состояния здоровья.

68

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Геннадий Кернес и Оксана Гайсинская

«Иногда ты смеешься»: жена заболевшего Кернеса сделала трогательный пост

Олег Винник

Олег Винник вызвал гнев намеками насчет «Танців з зірками»

Анастасия Шульженко

Любовница Тарзана восхитила подписчиков внешностью

разоблачитель

Пушилин устроил переполох из-за утечки секретной информации из "МГБ" "ДНР"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер