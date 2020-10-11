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Украина

Стало известно о состоянии здоровья Порошенко

19:43 11 октября 2020
Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Больной коронавирусом пятый президент Украины Петр Порошенко чувствует себя уже лучше. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на представителя команды Порошенко.

Напомним, Петра Порошенко, который был госпитализирован с двусторонней пневмонией после инфицирования COVID-19, лечат в частной клинике «Оберіг» на улице Зоологической в Киеве.

7 октября его супруга Марина Порошенко сообщила, что его состояние ухудшилось — загустела кровь, которую врачи даже не могли взять на анализ. Известно, что 55-летний Порошенко страдает сахарным диабетом. Такие пациенты относятся к группе риска при заражении COVID-19.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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