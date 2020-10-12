Впечатляющее поместье Ахметова в Плютах сняли на видео

В поселке Плюты под Киевом находится резиденция самого богатого украинца Рината Ахметова.

Журналисты «Страны» с помощью дрона сняли имение миллиардера и пишут, что в прошлом месяце олигарх отметил там свой день рождения.

Поместье находится в зеленой зоне и занимает огромную территорию. Помимо основного дома, там расположен дом для гостей и персонала. В имении есть озеро, летние террасы, корты, беседки и многое другое для отдыха и занятий спортом.

Поместье олигарха — неприступная крепость. Здесь он проводит деловые переговоры с первыми лицами страны и отдыхает.

Напомним, владелец группы СКМ Ринат Ахметов вошел в пятерку самых влиятельных украинцев по версии журнала НВ.

Фото strana.ua

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