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Украина

Зеленский счел победой гибель одного человека на Донбассе за 75 дней

11:40 12 октября 2020
Сакур и Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал победой введенный на Донбассе режим тишины, несмотря на то, что в это время гибли люди и мониторы ОБСЕ фиксировали тысячи нарушений прекращения огня. Об этом Зеленский сказал в интервью британскому журналисту Стивену Сакуру.

По его словам, за 75 дней погиб один человек.

«Я считаю, что это наша победа», — заявил президент.

«Мы реально не реагируем на какие-то одиночные выстрелы с оккупированной территории. Мы не должны делать то, что приведет к эскалации этого конфликта», — добавил Зеленский.

«ФАКТЫ» писали о потерях ВСУ на Донбассе уже после объявления перемирия. Украинские военные гибли от обстрелов боевиков, подрывались на минах. В госпитали не перестают направлять раненых военнослужащих, пострадавших в зоне проведения операции Объединенных сил.

Фото BBC News Україна

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