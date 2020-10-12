Зеленский счел победой гибель одного человека на Донбассе за 75 дней
Президент Украины Владимир Зеленский назвал победой введенный на Донбассе режим тишины, несмотря на то, что в это время гибли люди и мониторы ОБСЕ фиксировали тысячи нарушений прекращения огня. Об этом Зеленский сказал в интервью британскому журналисту Стивену Сакуру.
По его словам, за 75 дней погиб один человек.
«Я считаю, что это наша победа», — заявил президент.
«Мы реально не реагируем на какие-то одиночные выстрелы с оккупированной территории. Мы не должны делать то, что приведет к эскалации этого конфликта», — добавил Зеленский.
«ФАКТЫ» писали о потерях ВСУ на Донбассе уже после объявления перемирия. Украинские военные гибли от обстрелов боевиков, подрывались на минах. В госпитали не перестают направлять раненых военнослужащих, пострадавших в зоне проведения операции Объединенных сил.
Фото BBC News Україна30
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