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Украина

Появилось официальное сообщение о здоровье Порошенко

13:11 12 октября 2020
Петр Порошенко

Петра Порошенко, который в конце сентября подхватил коронавирус и был госпитализирован, выписали из больницы.

«Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. В последние дни мы получили сотни звонков, писем и сообщений в соцсетях от сторонников, друзей и коллег как из Украины, так и из-за рубежа. Сообщаем, что сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось», — сообщают в пресс-службе Порошенко.

Напомним, что недавно супруга пятого президента Украины Марина Порошенко рассказывала об ухудшении здоровья супруга и увеличении плотности крови. У него на фоне COVID-19 развилась двусторонняя пневмония. Коронавирусную инфекцию подхватила и одна из их дочерей.

Порошенко лечился в столичной клинике «Оберіг», что на улице Зоологической, где недавно открыли стационарное отделение для профильных пациентов.

Фото со странички Петра Порошенко в соцсетях.

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